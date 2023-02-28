الزراعة والمياه البرلمانية للسوداني : " يجب تدراك كارثة إنخفاض المياه القادمة "



أربيل (كوردستان 24 ) - خاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية النائب فالح الخزعلي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحرك نحو المحافل الدولية وتفعيل الاجراءات القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي لتدارك كارثة انخفاض المياه القادمة من تركيا.

وتطرقت وثيقة صادرة من مكتب الخزعلي اطلعت عليها كوردستان 24 لانخفاض الواردات المائية القادمة من تركيا، وانخفاض الخزين المائي للعراق لنحو 7 مليار متر مكعب، وبلوغ الخزين التركي اكثر من 600 مليار متر مكعب .