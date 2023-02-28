صحة وبیئة

إقليم كوردستان يضبط نحو 150 طناً من الأدوية الرديئة في عام 2022

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان صحة دواء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء ضبط نحو 150 طناً من الأدوية الرديئة خلال العام الماضي.

ونقل موقع الحكومة عن مدير ضبط جودة الأدوية في وزارة صحة إقليم كوردستان شروان صادق قوله "يستند فحص الأدوية إلى التعليمات السارية وبما ينسجم مع واقع إقليم كوردستان، وأي دواء يجب أن نعرف في بادئ الأمر هل هو مصادق عليه في القائمة الوطنية أم لا".

وأضاف أنه "بعد تسنم التشكيلة التاسعة مهامها، أنشأنا نظام بيانات لتسجيل المذاخر والأدوية، وهو أساس الرقابة الدوائية، ومنذ ذلك الحين ازداد نسبة تعليق الأدوية ورفضها، في حين كانت نسبة السماح أكثر وبما يصل إلى 40 بالمئة، وبالنسبة للمصادر سمحنا فقط لبعض المصادر التي تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية".

وتابع صادق قائلاً "في عام 2022 وحده، تم رفض نحو 150 طناً من الأدوية نتيجة نفاد صلاحيتها أو عدم تخطيها الفحوص أو لأنها غير مثبتة في القائمة الوطنية للأدوية".

وقال إن هناك "لجنة رقابية على السوق بالتعاون مع الأسايش والقائميمقام ونقابة الصيادلة، وإجراءاتنا صارمة للغاية، وعقوباتنا تتمثل بالإغلاق والغرامات والتحقيق والمثول أمام المحكمة".

ومضى يقول "في عام 2022، كان لدينا نحو 44 قضية قضائية، و30 قضية تحقيق بحضور ممثل المدعي العام ولجنة التحقيق، حيث قضت أحكام بإغلاق 64 شركة عام 2022، فيما فُرضت عقوبات على 67 صيدلية، وإلزامها بالحصول على إجازات عمل".

وأوضح صادق إلى أن ضبط الجودة يشمل مستحضرات التجميل أيضاً، وأردف قائلاً "يتم تعريف المنتجات المستخدمة لمستحضرات التجميل وتصنيفها ضمن ضبط الجودة، حيث يخضع كل منتج تجميلي لنفس الإجراءات التي تشمل الأدوية بما في ذلك الرمز الشريطي".

واستدرك قائلاً "لكن يتم التعامل الآن مع معظم مستحضرات التجميل من خلال الأون لاين (الإنترنت) وهي مستحضرات خارج السياقات العلمية والرسمية. ولدينا مع الأسايش العامة فريق خاص يتابع هذه الصفحات وباقي منصات التواصل الاجتماعي، وقد ضبطنا الكثير من هذه المنتجات".

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