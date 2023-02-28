سیاسة

فلاح مصطفى : ننتظر الاتفاق مع باقي الاطراف الكوردستانية لتحديد موعد إنتخابات برلمان كوردستان 

"الاجتماعات ستستمر لضمان نجاح العملية التشاورية لانتخابات هذا العام "
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فلاح مصطفى مستشار رئيس اقليم كوردستان
فلاح مصطفى مستشار رئيس اقليم كوردستان
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - شدد مستشار رئيس  إقليم كوردستان على استمرار المحادثات للتوصل إلى اتفاق ، وقال إن المجتمع الدولي والمواطنين يطالبون بالالتزام القانوني لإجراء الانتخابات.

قال فلاح مصطفى ، مستشار رئيس  إقليم كوردستان ، لكوردستان 24 اليوم الثلاثاء 28  شباط  أن وفداً من رئاسة إقليم كوردستان على اتصال مستمر مع برلمان كوردستان والأحزاب السياسية. وتابع فلاح مصطفى إنه بعد توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن مجمل المواضيع المتعلقة  بالانتخابات ، سيحدد رئيس الاقليم  موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وأضاف مستشار رئيس  إقليم كوردستان إن الاجتماعات ستستمر لضمان نجاح العملية التشاورية لانتخابات هذا العام من خلال أخذ آراء جميع الأطراف لتحديد موعد الانتخابات.

وحول جهود إجراء الانتخابات أوضح فلاح مصطفى أن المجتمع الدولي والمواطنين ، وكذلك على المستويين الإقليمي والعراقي ، يطالبون بالالتزام القانوني لإجراء الانتخابات في موعدها.

 

 

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