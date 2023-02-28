السوداني يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني طارق أحمد والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد".

ورحب رئيس الوزراء بالوفد الضيف، مؤكداً "رغبة العراق الجادة في بناء علاقات متوازنة ومتميزة مع المحيط الإقليمي والدولي".

وأشار إلى "تطلّع الحكومة لتوسيع أطر التعاون المثمر والبنّاء مع بريطانيا، في قطاعات عدة، بما يرتقي بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين".

من جانبه، نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني تحيات رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية البريطاني لرئيس الوزراء، وتطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع العراق، مبدياً "استعداد المملكة المتحدة لدعم العراق في مجال الاقتصاد والأمن، ودعم برنامج الحكومة في الإصلاح والتنمية".