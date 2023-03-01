مقتل وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

أربيل (كوردستان24)- لقي 26 شخصا حتفهم على الأقل وأصيب العشرات في حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان الثلاثاء، بحسب ما أعلنته فرق الإطفاء التي أكدت أن عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة.

وقال حاكم منطقة ثيساليا قنسطنطينوس أجوراستوس: "الاصطدام كان قويا للغاية" بين قطار شحن وآخر للركاب، مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، بينما دمرت أول عربتين بالكامل تقريبا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 350 شخصا كانوا على متنه.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنه "حتى الآن تم العثور على جثث 16 شخصا. وأصيب 85 آخرون بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي شمال شرق البلاد.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة بحسب السلطات التي تحقق في الحادثة.

وقال حاكم منطقة ثيساليا، إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع من سالونيك إلى لاريسا اصطدما قرب مدينة لاريسا وسط اليونان.

وأكد الحاكم قنسطنطينوس أجوراستوس لتلفزيون "سكاي" أن "الاصطدام كان قويا للغاية"، مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، بينما دمرت أول عربتين بالكامل تقريبا.

وأشار إلى إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات.

وعرضت محطة "سكاي" التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة، وتحطمت نوافذها، مع وجود لأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلا عن الحطام المتناثر على الطريق.

وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحملون كشافات داخل العربات بحثا عن الركاب المحاصرين.

وقال شاب تم إجلاؤه تحت جسر قريب لتلفزيون سكاي: "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون".

وتحدث أنجيلوس تسياموراس وهو راكب آخر لمحطة "إي.آر.تي": "كان الأمر أشبه بزلزال".

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في كلمة نقلها التلفزيون: "إجلاء الركاب جار في ظروف صعبة للغاية، نظرا لخطورة اصطدام القطارين".