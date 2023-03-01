أمن

عودة أكثر من 300 أسرة نازحة من السليمانية إلى مناطقهم في 5 محافظات

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عاد أكثر من 1600 نازح بواقع 301 عائلة من مخيم آشتي بالسليمانية- وكالات
عاد أكثر من 1600 نازح بواقع 301 عائلة من مخيم آشتي بالسليمانية- وكالات
العراق السليمانية مخيم آشتي صلاح الدين الأنبار بغدادا نينوى

أربيل (كوردستان 24)- عادت أكثر من 300 عائلة عراقية نازحة في السليمانية بإقليم كوردستان إلى مناطقهم في خمس محافظات جنوبي البلاد وشماله.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إن (1،637) نازحاً من مخيم آشتي ومركز محافظة السليمانية عادوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظات صلاح الدين- الأنبار- ديالى- نينوى وبغداد.

وقالت جابرو في بيانٍ لها، الأربعاء، "تمت عودة (1،637) نازحاً بواقع (301) أسرة، من مخيم آشتي ومركز محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية"، بحسب وكالة (واع).

وجاءت العودة، وفق البيان، "استكمالاً لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، بعد التنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات واستحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم".

 

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