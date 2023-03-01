اليوم .. خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عن جدول مباريات، اليوم الأربعاء، ضمن ختام الجولة (19) من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز.

ويواجه نادي نفط البصرة فريق زاخو على ملعب الفيحاء عن الساعة 1:45 بعد الظهر، ويواجه نادي القوة الجوية نادي نوروز على ملعب الشعب في العاصمة بغداد الساعه 4:00 عصرا، وفي الوقت ذاته يلتقي نادي كربلاء، فريق نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي.

في حين يواجه دهوك، فريق نادي الزوراء على ملعب دهوك في الساعة السادسة والربع مساء، ويواجه الطلبة نادي النجف على ملعب الشعب الدولي في بغداد الساعة الثامنة ونصف