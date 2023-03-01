منح جائزة السلام التجاري العالمي لشخصية من أربيل

أربيل (كوردستان24)- منحت مؤسسة التجارة والحرية الدينية، جائزة السلام التجاري العالمي لصاحب مشروع رأسمالي واستراتيجي في أربيل وهو خالد خوشناو.

في حفل أقيم يوم الثلاثاء ، 28 شباط 2023، وبحضور وزير الداخلية ريبر أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من الوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال، كرمت مؤسسة التجارة والحرية الدينية خالد خوشناو، وهو صاحب مشروع رأسمالي واستراتيجي، ومنحته جائزة السلام التجاري العالمي.

وتمنح الجائزة سنويا لأشخاص في جميع أنحاء العالم، والذين ساهموا في تحسين المجتمع واحترام الأديان المختلفة من خلال استثماراتهم.