سیاسة

العراق يمدد شهراً إضافيا إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول

author_image دیار بکر
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، اليوم الأربعاء، 1 أذار  تمديد مجلس الوزراء، إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول لمدة شهر إضافي.

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية، نقلا عن الصافي، قوله إن "مجلس الوزراء قرر تمديد تسهيلات إجراءات الدخول إلى العراق للخليجيين شهراً إضافياً، بعدما كان من المفترض أن تنتهي التسهيلات منتصف الليلة الماضية".

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت الشهر الماضي، بأن منافذ الكويت وسلطاتها الأمنية تستنفر لتسهيل عملية دخول مواطنيها والمواطنين الخليجيين إلى العراق "بلا تأشيرة مسبقة".

وفي منتصف كانون الثاني الماضي، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، استمرار العمل بمجانية دخول الخليجيين الى العراق حتى بعد انتهاء بطولة الخليج العربي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها".

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