هيئة الأنواء تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".