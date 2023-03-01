زينب الموسوي: نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي العراقي لا تتعدى 1 بالمئة

أربيل (كوردستان24)- قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، زينب الموسوي يوم الثلاثاء، ان نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي، لا تتعدى واحد بالمئة.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي، إن "نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي العراقي، كالحقول والمصافي لا تتجاوز 1 بالمئة، مقارنة بنسبة 99 بالمئة للرجال، سواء كانوا عراقيين أو أجانب".

وأضافت أن "وزارة النفط عليها أن تتخذ إجراءات عدة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع النفطي، منها زيادة أعداد قبول النساء في معهد النفط التابع للوزارة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة المقاعد الدراسية في الدراستين الأكاديمية والعليا للتخصصات النفطية والغازية للمرأة".

وأكدت الموسوي، على "ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل داخل القطاع النفطي، وعدم الاعتماد فقط على الرجال كإدارة المناصب المهمة أو العمل داخل الحقول النفطية العراقية".