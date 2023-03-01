خلال استقباله وفدا بريطانيا الرئيس بارزاني يشدّد على أهمية اجراء الانتخابات العام الجاري

أربيل (كوردستان24)- شدّد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء الأول من آذار مارس 2023، على أهمية اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، خلال العام الجاري.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني، خلال استقباله وفدا من الحكومة البريطانية، برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد أحمد.

وفي الاجتماع الذي حضره السفير البريطاني في العراق مارك بريسون ريتشاردسون، والقنصل البريطاني في أربيل روزي كيف، أعرب اللورد أحمد عن تقديره لنضال وجهود الرئيس بارزاني ، وثمّن دوره وتأثيره في إستقرار الإقليم والعراق عموما.

كما بحث الاجتماع الأوضاع السياسية في الاقليم ومستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

وفي جانب آخر من الاجتماع ، تم تبادل الآراء حول الأوضاع في إقليم كوردستان والخلافات السياسية بين الأحزاب، وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة موضوعا آخر للاجتماع ، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.