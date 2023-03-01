سیاسة

لليوم الثاني .. تظاهرات للكوادر التعليمية في البصرة

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - جددت الكوادر التربوية في محافظة البصرة، صباح اليوم الأربعاء، 1 أذار  تظاهراتها الاحتجاجية للمطالبة بمنحهم قطع الأراضي السكنية اسوة ببقية الوزارات، لاسيما انهم هددوا بالتصعيد يوم أمس في حال عدم تنفيذ مطلبهم من قبل المحافظ والجهات المعنية.

وأفادت أنباء صحفية  أن "الكوادر التربوية في محافظة البصرة، خرجوا لليوم الثاني على التوالي بتظاهرة غاضبة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة المتمثلة بمنحهم قطع أراضي سكنية في المحافظة".

وأضافت أن "المتظاهرين أكدوا استمرارهم في الاحتجاج حتى تنفيذ مطلبهم من قبل محافظ البصرة اسعد العيداني ومدير التربية عبد الحسين العيداني".

 وأمس الثلاثاء، تظاهر المئات من الكوادر التعليمية في محافظة البصرة، للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية لهم أسوة بموظفي الوزارات الأخرى، فيما هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية

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