سیاسة

قصف تركي يستهدف مركبة تابعة لوحدات مقاومة سنجار وانباء عن ضحايا

author_image سوار أحمد
الصورة من الأرشيف
الصورة من الأرشيف
کوردستان سنجار قصف مركبة ضحايا

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الأربعاء، ان قصفا جويا استهدف مركبة في قضاء سنجار، مشيرا الى ان الأنباء الأولية تفيد بوقوع ضحايا.

وأضاف مراسل كوردستان 24، ان الأنباء تشير الى أن الطيران التركي استهدف عربة عسكرية تابعة لوحدات مقاومة سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني، في مركز قضاء سنجار، والحصيلة لحد الان ثلاث مصابين.

وبين فترة وأخرى تستهدف طائرات تركية مركبات تابعة لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، عبر قصفها في قضاء سنجار.

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