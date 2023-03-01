فؤاد حسين : العراق يتطلع لأطروحات غوتيرش حول المنطقة

أربیل (كوردستان 24 ) - قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الأربعاء، الاول من أذار إن بغداد تتطلع لأطروحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضع في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من وصوله العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش، إن "هذه الزيارة تمت بناءً على دعوتنا، فالعلاقة بين العراق والامم المتحدة تفاعلية، ونشكر دور الأمين العام لدعمه في مختلف مراحل المسيرة السياسية والديمقراطية في العراق"

وأضاف "نتطلع إلى إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق، والوضع في المنطقة والعالم، هناك تحديات كبيرة وطنية وإقليمية وعالمية، نحتاج الى تبادل وجهات النظر، ونتطلع إلى دعم الأمين العام لمواجهة هذه التحديات، ولسماع افكاره واطروحاته بخاصة حول الوضع والأمن الإقليمي".

من جانبه قال غوتيريش "يسعدني أن اكون في بغداد. التضامن مع العراق يعني الدعم للمؤسسات والتعبير عن ثقتي ان العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها".

وأضاف "اعبر عن تضامني مع العراقيين وآمل أن العراق يكون له مستقبل من الازدهار والاستقرار".

ومن المقرر أن يجتمع غوتيريش مع الرئاسات العراقية، على أن يتوجه بعدها إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين والقيادات الكوردية في أربيل

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