لزكين: الديمقراطي الكوردستاني يأخذ زمام المبادرة دائماً ويعمل لتوحيد الأطراف السياسية

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سربست لزكين، إن الحزب يواصل عقد الاجتماعات مع الأطراف السياسية للتوصّل إلى توافقٍ بشأن العملية الانتخابية.

وجدّد عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم العام الجاري 2023.

وأوضح لزكين خلال تصريحٍ خاص لـ كوردستان 24، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "يأخذ زمام المبادرة دائماً، للعمل معاً بسلام وتوحيد جميع الأطراف السياسية".

ولفت إلى أن "كوردستان ستظل قوية بتوحيد كافة الأحزاب والأطراف السياسية، وستكون قوية ضد الخصوم والأعداء، وسنواصل العمل وفق هذا المبدأ".

وأضاف "هذا العام هو عامٌ يعتبر مرحلة حساسة بالنسبة لإقليم كوردستان، لذلك من المهم والضروري إجراء الانتخابات هذا العام".

وتابع "من أجل ذلك، يواصل الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاته مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوصل إلى توافقٍ حول معوّقات العملية الانتخابية".

واعتبر عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني أن الانتخابات "قضية مهمة جداً بالنسبة إلينا، ولذلك ندعو إلى تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات هذا العام".

وحول اجتماع المكاتب الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني أمس الثلاثاء، قال لزكين: "كان اجتماعاً جيداً، هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا، وتوجد عدة نقاط سنواصل النقاش بشأنها، خاصة مسألة مشاركة المكوّنات في الانتخابات".

وأضاف "يجب على المكوّنات أن يقرروا بأنفسهم كيفية المشاركة في الانتخابات فهي مسألة تخصّهم، ولا يجوز أن نقرر عنهم".

واختتم حديثه قائلاً: "نأمل أن تكون هناك لقاءات أخرى، بهدف التغلّب على العقبات، لأننا اتخذنا قراراً بإجراء الانتخابات هذا العام، وندعو جميع الأطراف بالمشاركة، لإظهار صورة جيدة أمام المجتمع الدولي".