أردوغان: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بموعدها في 14 مايو المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الاول من أذار أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في 14 مايو.

وقال أردوغان في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، إن "هذه الأمة ستفعل ما يلزم يوم 14 مايو إن شاء الله". وكان يشير إلى التاريخ الذي ذكر في السابق أن الانتخابات ستجرى فيها.

وأثيرت الشكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، وأودى بحياة الآلاف، وشرد الملايين من الأشخاص.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وهو الموعد الأصلي، قبل أن يتم تقديمها إلى مايو تجنباً للعطلات في يونيو، لكن الزلزال خلط حسابات الحكومة.

وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن الكارثة تسببت في وجود "صعوبات جمة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن مقربين من أردوغان قالوا إن الحكومة لم تعد تؤيد فكرة التأجيل، وفق "رويترز".

وذكر مسؤول حكومي للوكالة أن هناك أسباباً عدة أدت للتراجع عن فكرة التأجيل، منها الاعتقاد بأن الحكومة تتجنب الانتخابات من جهة، وردّ الفعل السلبي من المعارضة على مقترح التأجيل من جهة أخرى، إلى جانب المسائل القانونية المتعلقة بالدستور.