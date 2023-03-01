سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل سفير روسيا لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير الروسي في العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير الروسي في العراق
کوردستان مسرور بارزاني السفير الروسي العراق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى العراق، ألبروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات إزاء الوضع العام في العراق والمنطقة.

كذلك جرى في اللقاء، تسليط الضوء على حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة، بما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تم التأكيد على سيادة القانون وحماية أمن المواطنين.

ب

 

 

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