رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية.

وفي الاجتماع، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، أشار اللورد طارق أحمد إلى أن إقليم كوردستان شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى الإقليم عام 2018.

وقال إن لإقليم كوردستان "مكانة مهمة وخاصة في المنطقة"، مجدداً تأكيده على رغبة بلاده في المضي بتعزيز العلاقات مع الإقليم.

وشكر مسرور بارزاني بريطانيا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان، كذلك قدم نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة والشؤون الحكومية.

وفي محور آخر، تناول الاجتماع أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفق الجانبان على أن حل تلك المشاكل، بموجب الدستور الدستور، يصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك بعض التقدم والتفاهم الجيد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خاصة وأن إقليم كوردستان يشارك للمرة الأولى في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة، وأعرب عن أمله بأن يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الدستور.

كما تم التشديد على سيادة القانون وحماية الاستقرار ودعم استمرارية الحكومة الخدمية، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير القانونية وتطبيع الوضع في المنطقة وضمان عودة النازحين إلى مساكنهم.