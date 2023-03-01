سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد
کوردستان مسرور بارزاني طارق أحمد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، اللورد طارق أحمد  وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية.

وفي الاجتماع، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، أشار اللورد طارق أحمد إلى أن إقليم كوردستان شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى الإقليم عام 2018.

مسرور بارزاني خلال لقائه بالوزير البريطاني
مسرور بارزاني خلال لقائه بالوزير البريطاني

وقال إن لإقليم كوردستان "مكانة مهمة وخاصة في المنطقة"، مجدداً تأكيده على رغبة بلاده في المضي بتعزيز العلاقات مع الإقليم.

وشكر مسرور بارزاني بريطانيا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان، كذلك قدم نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة والشؤون الحكومية.

مسرور بارزاني خلال استقباله الوزير البريطاني
مسرور بارزاني خلال استقباله الوزير البريطاني

وفي محور آخر، تناول الاجتماع أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفق الجانبان على أن حل تلك المشاكل، بموجب الدستور الدستور، يصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق.

مسرور بارزاني والوزير البريطاني
مسرور بارزاني والوزير البريطاني

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك بعض التقدم والتفاهم الجيد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خاصة وأن إقليم كوردستان يشارك للمرة الأولى في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة، وأعرب عن أمله بأن يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الدستور.

مسرور بارزاني خلال استقباله الوفد المرافق للوزير البريطاني
مسرور بارزاني خلال استقباله الوفد المرافق للوزير البريطاني

كما تم التشديد على سيادة القانون وحماية الاستقرار ودعم استمرارية الحكومة الخدمية، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير القانونية وتطبيع الوضع في المنطقة وضمان عودة النازحين إلى مساكنهم.

مسرور بارزاني خلال اجتماعه بالوزير البريطاني والوفد المرافق
مسرور بارزاني خلال اجتماعه بالوزير البريطاني والوفد المرافق
مسرور بارزاني خلال اجتماعه بالوزير البريطاني والوفد المرافق
مسرور بارزاني خلال اجتماعه بالوزير البريطاني والوفد المرافق

 

 

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