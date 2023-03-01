وفاة هداف فرنسا التاريخي في كأس العالم جوست فونتين

أربيل (كوردستان24)- توفي الأربعاء، أسطورة كرة القدم الفرنسية جوست فونتين عن 89 عاما وفق ما أعلنته عائلته.

وفونتين هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة لكأس العالم، إذ أحرز 13 هدفا في مونديال 1958.

وعلى الرغم من أنه لم يلعب إلا في هذه البطولة إلا أنه يبقى الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في كأس العالم، متفوقا على كيليان مبابي الذي أحرز 12 هدفا في بطولتين.

وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل ان يخسر امام البرازيل بقيادة بيليه.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك سوى في تلك الدورة من كأس العالم، إلا أنه يبقى الهداف التاريخي للديوك في البطولة، متقدما على كيليان مبابي الذي سجل 12 هدفا في دورتين (4 أهداف في 2018 و8 في 2022).

وسجل فونتين الذي توفي عن 89 عاما 30 هدفا في 21 مباراة دولية مع فرنسا بين 1953 و1960.