غوتيريش: نتطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، الاول من أذار على التطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي، فيما دعا المجتمع الدولي لدعم العراق بمعالجة التحديات البيئة وتنويع الاقتصاد.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابعته كوردستان 24 : "سعيد بزيارة العراق مجدداً، ونراه اليوم مختلفاً"، مؤكداً أن "زيارتي إلى بغداد تأتي للتأكيد على التضامن ودعم الأمم المتحدة للعراق".

وأضاف أن "التحديات التي يواجهها العراق جاءت نتيجة عقود من الحروب والتدخلات"، مؤكداً أن "هناك أملاً لتحقيق التقدم".

وتابع: "يشجعني تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها الإصلاحي"، مثمنا "التزام رئيس الوزراء في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد".

وأكد أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل".

وأعرب عن تطلعه "لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "العراق من بين الدول الأكثر تاثراً بالتغيرات المناخية".

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى "دعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد".

ولفت إلى أن "العراق مهم ومركزي"، مشيداً بـ"دبلوماسية الحكومة العراقية على أساس حسن الجوار".

وعبر، عن "امتنانه لحكومة العراق وشعبه على التضامن مع ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا"، موضحا أن "العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة ويتجه نحو المزيد من الحرية والسلام".

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.