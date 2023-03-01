إيران تطرد دبلوماسيَين ألمانيَين من أراضيها.. وبرلين تعلّق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده طردت دبلوماسيَين ألمانيَين، باعتبارهما "شخصين غير مرغوبين فيهما في إيران".

وقال كنعاني "طردنا دبلوماسيين ألمانيين اثنين، بسبب تدخلات بلادهما غير المسؤولة في الشؤون الداخلية والقضائية لإيران".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار إيران طرد اثنين من دبلوماسيّيها من طهران بأنه "تعسفي وغير مبرّر".

وقالت في بيانٍ لها، الأربعاء، "طردهما تعسّفي وغير مبرّر، ليس هناك ما يُلامان عليه".

قرار إيران جاء ردّاً على طرد برلين بلوماسيَين إيرانيَين قبل أسبوع بعدما حكمت محكمة في طهران بالإعدام على المعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد البالغ من العمر 67 عاماً.