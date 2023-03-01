الحلبوسي يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على "ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق والذين يعيشون أوضاعاً صعبة"، داعياً إلى "مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم".

وأضاف أن "مجلس النواب يدعم الحكومة بهذا الملف الذي أكد عليه برنامجها الحكومي"، مثمناً "جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجهودها في مساعدة العراق لمواجهة التحديات".

من جانبه عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة "عن سعادته لزيارة العراق"، معرباً "عن تضامنه مع مجلس النواب العراقي"، مؤكداً في الوقت نفسه "دعم المجتمع الدولي للعراق على كافة الصعد".

كما أشاد غوتيريش "بجهود بغداد ودورها خلال هذه الفترة لخفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها"، مشيراً إلى "أهمية انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد وزيارة سوريا".

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وتعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة".