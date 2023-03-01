سیاسة

الحلبوسي يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق

وأضاف أن "مجلس النواب يدعم الحكومة بهذا الملف الذي أكد عليه برنامجها الحكومي"
author_image أحمد حاجي
الحلبوسي والأمين العام للأمم المتحدة
الحلبوسي والأمين العام للأمم المتحدة
العراق الحلبوسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف النازحين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على "ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق والذين يعيشون أوضاعاً صعبة"، داعياً إلى "مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم".

وأضاف أن "مجلس النواب يدعم الحكومة بهذا الملف الذي أكد عليه برنامجها الحكومي"، مثمناً "جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجهودها في مساعدة العراق لمواجهة التحديات".

من جانبه عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة "عن سعادته لزيارة العراق"، معرباً "عن تضامنه مع مجلس النواب العراقي"، مؤكداً في الوقت نفسه "دعم المجتمع الدولي للعراق على كافة الصعد".

كما أشاد غوتيريش "بجهود بغداد ودورها خلال هذه الفترة لخفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها"، مشيراً إلى "أهمية انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد وزيارة سوريا".

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وتعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة".

454545
8585858

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف