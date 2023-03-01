سیاسة

نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي يبحثان مسار الحوار بين أربيل وبغداد

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نيجيرفان بارزاني مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف
نيجيرفان بارزاني مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف
کوردستان السفير الروسي نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف اليوم الأربعاء مسار الحوار الجاري بين أربيل وبغداد.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن الجانبين بحثا "الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار الجاري لحل المشاكل العالقة بينهما".

وأضافت أن نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي "تبادلا الآراء ووجهات النظر حول علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان وزيارة معالي وزير الخارجية الروسي الأخيرة إلى بغداد".

وجاء في البيان "شكلت مستجدات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها وأوضاع المنطقة بصورة عامة محوراً آخر للقاء".

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