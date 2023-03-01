رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس ائتلاف النصر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 1 آذار (مارس) 2023، رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وشهد اللقاء تأكيداً على حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بما يصب في مصلحة مكونات العراق كافة.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث بشأن الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في جميع المجالات، بما يهدف إلى بناء أساس اقتصادي متين.

كذلك تطرق الجانبان إلى الاستفادة من الفرص في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.