نيجيرفان بارزاني وحيدر العبادي يؤكدان أهمية مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد بهدف حل الخلافات العالقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء 1 آذار 2023، بأربيل، رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق، والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية، والحوار بين أربيل وبغداد في سبيل التوصل إلى حل لمشاكلهما العالقة، والتحديات التي تواجه العراق".

وشدد على أنه "اتفقت آراء الجانبين بشأن أهمية تهيئة الأجواء المناسبة ومواصلة الحوار بين أربيل وبغداد واستمرار تبادل الزيارات بين وفود الجانبين بهدف حل الخلافات القائمة بينهما على أساس الدستور".

وأكد الجانبان حسبما أفاد البيان "على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القوى العراقية لحماية الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع البيان أن "علاقات العراق مع الدول المجاورة وأوضاع المنطقة بصورة عامة شكلت محوراً آخر للقاء".