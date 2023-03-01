سیاسة

جوتيار عادل: حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لا تستند إلى أسس علمية

ولفت إلى أن "قضية إرسال الـ 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لم تحسم بعد"
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
کوردستان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الموازنة الاتحادية 400 مليار

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الأربعاء، إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تستند إلى أسس علمية.

وأضاف جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، أنه "يجب إجراء الإحصاء السكاني في العراق في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن "تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لم يستند إلى أسس علمية".

وأوضح "أننا لن نقيد علاقة إقليم كوردستان مع بغداد بملف الموازنة فقط".

وشدد على "ضرورة أن تعاد صياغة قانون النفط والغاز، وأن يكون القانون الجديد في مصلحة كافة أبناء الشعب العراقي".

كما أكد "ضرورة إعادة تنظيم المحكمة الاتحادية، وإنشاء المجلس الاتحادي".

ولفت إلى أن "قضية إرسال الـ 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لم تحسم بعد".

وختم "أنهم طالبوا من بغداد بتعويض المتضررين من جرائم نظام البعث السابق".

 

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