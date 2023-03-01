جوتيار عادل: حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لا تستند إلى أسس علمية

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الأربعاء، إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تستند إلى أسس علمية.

وأضاف جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، أنه "يجب إجراء الإحصاء السكاني في العراق في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن "تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لم يستند إلى أسس علمية".

وأوضح "أننا لن نقيد علاقة إقليم كوردستان مع بغداد بملف الموازنة فقط".

وشدد على "ضرورة أن تعاد صياغة قانون النفط والغاز، وأن يكون القانون الجديد في مصلحة كافة أبناء الشعب العراقي".

كما أكد "ضرورة إعادة تنظيم المحكمة الاتحادية، وإنشاء المجلس الاتحادي".

ولفت إلى أن "قضية إرسال الـ 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لم تحسم بعد".

وختم "أنهم طالبوا من بغداد بتعويض المتضررين من جرائم نظام البعث السابق".