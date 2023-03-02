سیاسة

على إثر حادث تصادم قطارين.. وزير النقل اليوناني يستقيل من منصبه

author_image سوار أحمد
العالم وزير النقل اليونان حادث القطارين

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه بعد حادث اصطدام القطارين اليوم، والذي أودى بحياة 36 شخصاً على الأقل.

وقال كارامانليس في بيان "عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية، فإن من المستحيل الاستمرار والتظاهر كأن شيئاً لم يحدث...".

وأضاف: "هذا يسمى مسؤولية سياسية. ولهذا السبب، أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية".

وفي وقت سابق رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن يكون "خطأ بشري مأساوي" تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وتحطّمت عربتان واندلعت النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكباً وطاقماً مؤلفاً من عشرة أفراد خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

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