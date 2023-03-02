"الرقابة الدوائية" تعلن إغلاق 6 صيدليات ومخزنين للأدوية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الرقابة الدوائية في إقليم كوردستان، الأربعاء، إغلاق 6 صيدليات ومخزنين للأدوية في أربيل، بسبب تعاملها بالأدوية غير القانونية.

وقالت مديرية ضبط الجودة (الرقابة الدوائية) إن "إغلاق تلك الأماكن سيستمر ستة أشهر بسبب تعاملها بأدوية مهرّبة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى اعتقال المخالفين".

في غضون ذلك، أهابت المديرية بكافة الصيدليات الالتزام بجميع التعليمات النافذة والابتعاد عن التعامل بالأدوية المهرّبة والمزيفة والمقلدة، وبخلاف ذلك سيتم فرض عقوبات قانونية.

وأشارت مديرية ضبط الجودة إلى أن لجانها ستواصل حملات المتابعة بهدف منع التعامل بالمنتجات الدوائية غير القانونية والممنوعة، بحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.