هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب جنوب سومطرة بإندونيسيا

أربيل (كوردستان24)- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب سومطرة في إندونيسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ونقلت رويترز عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله: إن الهزة كانت على عمق 47 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي فجر 27 فبراير أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سو لاويسي في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.