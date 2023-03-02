عالميا العراق بالمركز الـ 55 بين الدول الأكثر بدانة ، والكويت في المركز الاول عربيا

اربيل (كوردستان 24 ) - حل العراق بالمركز الـ 55 عالميا في ترتيب الدول الأكثر بدانة، حيث جاء ذلك في تصنيف بمناسبة اليوم العالمي لنشر التوعية حول مخاطر السمنة.

وفي الرابع من مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسمنة لنشر المزيد من الوعي حول مخاطر البدانة وزيادة الوزن. وتعد السمنة واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا حول العالم، ومع ذلك، فإن بعض البلدان لديها معدلات سمنة أعلى من غيرها.

ويعرّف الوزن الزائد والسمنة على أنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون يمثل خطرا على الصحة.

ويشير مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 25 زائد الوزن، وأكثر من 30 إلى المعاناة من السمنة. وفي الواقع، نمت المشكلة إلى أبعاد وبائية، حيث يموت أكثر من 4 ملايين شخص كل عام نتيجة زيادة الوزن أو السمنة، بحسب إحصاءات عام 2017 وفقا لبرنامج "العبء العالمي للمرض (global burden of disease).

ويقدم مرصد السمنة العالمي (The Global Obesity Observatory) إحصاءات محدثة حول معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم، وتضم القائمة في الواقع دولا عربية في مراكز متقدمة من الترتيب

وبحسب بيانات مرصد السمنة العالمي، فإن الكويت تأتي في المركز الأول من حيث معدلات السمنة للرجال في الدول العربية بـ 34.28%، وهي تحتل المركز 15 في الترتيب العالمي للسمنة بين الرجال البالغين، ضمن 200 دولة حول العالم. وتليها قطر في المركز 16 عالميا والثانية عربيا، بمعدل سمنة يبلغ 33.46%، ثم في المركز 17 عالميا، المملكة العربية السعودية، والثالثة عربيا بمعدل 31.73%.

ويأتي الأردن في المركز 23، والرابعة عالميا بمعدل 29.17%، ثم الإمارات في المركز 26 وفقا للترتيب العالمي للسمنة عند الرجال، وبالترتيب الخامس من حيث الدول العربية، بمعدل 28.44%.

ويأتي لبنان في المركز 27 عالميا، ثم فلسطين في المركز 31، والبحرين في المركز 34،

وليبيا في المركز 38، والعراق في المركز 55، ثم عمان في المركز 60، ومصر 61.

وتحتل سوريا المركز 77، تليها المغرب بالمركز 85، ثم تونس 89، واليمن 127، وبعد ذلك موريتانيا 141 وفي النهاية السودان في المركز 174.

أما في ما يتعلق بمعدلات السمنة عند النساء في العالم العربي، فإن الكويت تتصدر الترتيب العربي أيضا وتحتل المركز 14 عالميا، ثم قطر في المركز 15، وبعدها الأردن في المركز 16، وتحتل السعودية المركز 17.

وتأتي مصر بعدهم في المركز 19، ثم الإمارات في المركز 20، وليبيا في المركز 22.

وتحتل فلسطين المركز 25 في معدلات السمنة عند النساء، ثم لبنان 27، وبعدها العراق 28، والبحرين 29.

وكانت الجزائر في المركز 33 في التريب العالمي، ثم سوريا وتونس وعمان في المراكز 34 و35 و38، على التوالي.