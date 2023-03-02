الرئیس الاوكراني : الوضع على الجبهة تحت السيطرة

أربیل (كوردستان 24 ) - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد.

وتابع زيلينسكي في حديثه المسائي عبر الفيديو يوم أمس (الأربعاء): «نحن نسيطر على كل منطقة على الجبهة». مشيراً إلى أن السكان في المنطقة الخلفية للجبهات لا يزالون يعانون من الهجمات الروسية.

ووصف الرئيس الأوكراني هجمات المدفعية الروسية على المدن والقرى خلف الجبهات في جنوبي وشرقي أوكرانيا، بأنها «إرهاب متعمد».

وأضاف: «في معظم أنحاء بلادنا، التي تمكنا فيها نسبيا من توفير الأمن، قد لا يكونون -أي السكان- قادرين على استشعار شكل الحياة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع روسيا وفي جنوب بلادنا»، مشيراً إلى أنه في تلك المناطق قد لا يكن هناك أشخاص في الجبهة، ولكنهم لا يزالون في حالة حرب مباشرة.

وتابع: «هناك، حيث تحاول روسيا باستمرار تدمير كل ما يملكه السكان، باستمرار - وهذا ليس مبالغة»، مؤكداً أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول بذل جهودها لاستعادة الأمن لهؤلاء الأشخاص الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية المستمرة.

وقال: «كل تقدم من رايتنا إلى الأمام سيزيد من أمن شعبنا».