سیاسة

الأمين العام للأمم المتحدة يصل نينوى للأطلاع على أوضاع الأسر النازحة في مخيمات الايواء

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العراق

أربیل (كوردستان 24 )- وصل الامين العام للامم المتحدة أنطونيو كوتيريش صباح اليوم الخميس 2 شباط برفقة ايفان فائق وزيرة الهجرة والمهجرين ،الى محافظة نينوى لتفقد أوضاع الاسر النازحة في مخيمات النازحين هناك ،   .وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي ، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وصل إلى محافظة نينوى بصحبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش". 

ويجري غوتيريش زيارة إلى العراق، هي الأولى منذ 6 سنوات، ألتقي خلالها الرئاسات الثلاث في البلاد، كما ستشمل زيارته إقليم كوردستان.

ووفق ما أعلنه غوتيريش خلال مؤتمر صحفي من مطار بغداد فإن الزيارة بمثابة تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديمقراطية في العراق، وهذا التضامن معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماما بدعم توطيد مؤسّسات البلاد.

ومن المقرر أن يزور كوتيريش بعد نينوى أقليم كوردستان ويلتقي بكبار قادة الاقليم

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