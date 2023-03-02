سیاسة

انطلاق أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب

"الرائد الاماراتي سلطان النيادي على متن سفينة أمريكية وبمشاركة روسية "
author_image دیار بکر
رائد الفضاء سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي
الشرق الاوسط

أربیل ( كوردستان 24 ) -انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم الخميس 2 شباط على متن سفينة أمريكية وبمشاركة روسية لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن وكالة ناسا تخطط لإطلاق مركبة Crew Dragon المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في 2 مارس الجاري.

وأشارت "روس كوسموس" نقلا عن مصادر في "ناسا" إلى "أن الخبراء في الوكالة اكتشفوا سبب العطل الفني الذي تسبب بتأجيل رحلة مركبة Crew Dragon في المرة الماضية، وبعد أن أصلحوا العطل قرروا إعادة محاولة الإطلاق في 2 مارس".

وذكرت "ناسا" في بيان لها، أن مسؤولي الطقس في السرب الخامس والأربعين، التابع لمحطة كيب كانافيرال بمركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، تنبأ بأن الظروف الجوية ستكون مواتية لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو 6" اليوم الخميس بنسبة95%.

من جهتها، أكدت شركة "سبيس إكس" في تغريدة لها على "تويتر"، أن جميع أنظمة صاروخ الإطلاق "فالكون9"، في وضع جيد استعدادا للإطلاق، وذلك كموعد جديد لإطلاق سلطان النيادي بمهمته "طموح زايد2 "، وفريق "سبيس إكس كرو 6".

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