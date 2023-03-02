حكومة كوردستان تُعيد تأهيل طريق (إبراهيم الخليل – باجيكا) بأكثر من 18 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- تواصل إدارة زاخو المستقلة تنفيذ إعادة تأهيل طريق (إبراهيم الخليل – باجيكا) المزدوج، وذلك ضمن حزمة مشاريع يتم تنفيذها في إطار عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، بمتابعة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ومن شأن المشروع الذي يشمل إنشاء خطوط للمجاري وتزويده بالكهرباء، أن يسهّل على المواطنين، تعزيز الحركة التجارية والحد من احتمالية حوادث الفيضانات في المنطقة، بحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وقال مدير المشروع، يوسف بهجت، "تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع أكثر من 18 ملياراً و271 مليوناً و661 ألف دينار، ويعدّ مكملاً لطريق ديرَبون - إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل - زاخو، كما يعتبر طريقاً دولياً، وسيصبح طريقاً تجارياً يربط الإقليم بالعراق".

وأضاف "تبلغ مساحة المشروع 100 ألف متر مربع، بطول 3.65 كيلومتر، وعرض 33 متراً، والطريق الآن عبارة عن اتجاه واحد، ولكن بعد إنجاز المشروع سيصبح بمسارين، ومع كل اتجاه ستكون هناك ثلاثة مجاري بعرض 3.75 متر".