بكلفة نحو 6 ملايين دولار.. ميسي يهدي "آيفون" مذهبا لزملائه أبطال العالم

أربیل (كوردستان 24 ) - أنفق النجم الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان نحو 6 ملايين دولار على هدايا أرسلها لزملائه في منتخب الأرجنتين الذين ساعدوه على إحراز لقب كأس العالم في قطر.

والهدية هي "آيفون 14 برو ماكس" مطلي بالذهب من عيار 24 قيراطا، وكل هاتف يبلغ ثمنه نحو 162 ألف دولار.

والمميز في هذه الهواتف المذهبة أنه حُفر على كل واحد منها رقم اللاعب واسمه وشعار الأرجنتين.

ونقلت صحيفة "صن" (Sun) البريطانية عن مصدر قوله إن "ميسي أراد هدية مميزة ليحتفل بها مع زملائه بإنجازه الأسطوري ولهذا تواصل مع إحدى الشركات المتخصصة وكان الخيار هاتفا مذهبا".

وعن فكرة الهدية يقول بين ليونز الرئيس التنفيذي لشركة "آي ديزاين غولد" (I Design Gold) إن "ميسي تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم، طلب منا أن نقدم له فكرة مميزة للهدايا، قال لنا لا أريد الساعات المعتادة، أريد شيئا مميزا للاعبين والطاقم الفني والإداري، فاقترحنا عليه فكرة الأجهزة المذهبة محفورة عليها الأسماء، فأعجبته الفكرة".

المصدر : الجزيرة نيت

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