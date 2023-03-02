خلال لقائه غوتيريش.. السوداني: العراق لم يعد جزءاً من مشكلات المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن العراق "لم يعد جزءاً من مشكلات المنطقة، بل صار مفتاحاً لحل كثير من أزماتها ويقوم بدور إيجابي في تسوية الأزمات الإقليمية".

جاء ذلك، خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، أكّد خلاله السوداني أن العراق "تجاوز أزمته السياسية".

وأضاف "تركزت جهود البلاد على التحديات الاقتصادية والبيئية، وقد وضعت الحكومة أولويات عدة لمواجهة تلك التحديات".

ولفت إلى أن "انتصار العراق على داعش، حصل نتيجة تلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعايش السلمي"، وفق بيانٍ صادر عن مكتب السوداني.

وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، واستعرضا آفاق التعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب".

كذلك "مواجهة تحديات المناخ والحاجة للمساعدة الدولية في هذا الملف، وجهود العراق في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، ودوره الريادي في خفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها".

من جانبه، وصف غوتيريش زيارته العراق بـ "المميزة"، مؤكداً دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف التحديات المناخية، وملف النازحين، مشيداً بـ "أولويات الحكومة وتركيزها على ملف مكافحة الفساد".

إلى ذلك ثمّن غوتيريش قرار الحكومة العراقية بإعادة النازحين إلى مناطقهم، واصفاً إياه بـ "القرار الشجاع والإيجابي"، بحسب بيان مكتب رئيس الحكومة.