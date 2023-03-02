أمطار وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة في البلاد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار في مناطق متفرقة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات في المنطقتين الوسطى والشمالية إلى (20-30) كم/س خاصة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تصاعد الغبار في عدة اماكن في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي اقسامها الغربية تنخفض بضع درجات ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س وفي اقسامها الغربية تكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".

وبين أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ،في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويكون غائماً جزئياً في اقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط على فترات إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في عدة أماكن، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".