مقترح قانون لمنع العراقيين من شراء الأراضي الزراعية بولاية كنتاكي الأمريكية

أربيل (كوردستان 24 ) - شرع مجموعة من الساسة الأمريكان الممثلين عن ولاية كنتاكي بقيادة عضو الكونغرس ريتشارد هيث، بتقديم مقترح قانوني يقضي بمنع مواطني مجموعة من الدول من بينها العراق من الحصول على أراضي زراعية داخل الولاية.

وأوردت صحيفة "ذا نيوز انتربرايس" الامريكية تقريرا عن المساعي داخل الكونغرس ، حيث ذكرت أن "المشروع الذي سيقدم ضمن قائمة القوانين رقم 500 للكونغرس يمنع مواطني دول عديدة أهمها "الصين، إيران، لبنان وروسيا" وغيرها من "امتلاك، ايجار او اشغال" قطع الأراضي والعقارات الزراعية الخاصة بالولاية الامريكية التي تعد كبريات الولايات الامريكية المختصة بالزراعة لأسباب وصفتها بــ "الأمنية".

ونقلت الصحيفة تصريحات لهيث جاء فيها إن " الهدف من القانون هو تحقيق الامن الوطني الأمريكي من عالم غير صديق للولايات المتحدة"، في إشارة الى الدول المذكورة.

وأضاف أنه "بالأخذ بنظر الاعتبار مشكلة تراجع ما متاح من الغذاء وضعف الامن الغذائي والذي بات ازمة عالمية، يجب علينا ان نستغل الفرصة للعناية بخطوط تمويلنا بالغذاء حيث تبدأ، من المزارع الامريكية".

وأشارت الصحيفة الى أن "مشروع القانون ضمن أسماء الدول التي تعلنها الحكومة الفدرالية الامريكية كتهديد للولايات المتحدة الامريكية او معادية"، بحسب وصفها.

وأوضحت أنه "تم اعتماد القسم 126 من دليل قانون الضوابط الفدرالية لتحديد البلدان التي توصف بالمعادية للولايات المتحدة، والتي وصلت الى نحو 24 بلدا"، وفقا للتقرير.