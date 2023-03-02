سیاسة

تركيا تدعو العراق لمراجعة قرار اعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية بكركوك

"المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية"
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - دعت تركيا، السلطات العراقية إلى إعادة النظر بـ"شكل سريع" في قرارها بشأن استخدام اللغة التركمانية في مدينة كركوك.    

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان تابعته كوردستان 24  أن "القرار المتخذ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فرض قيودًا على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في كركوك   " 

وأكدت أن "القرار ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي".    

وشددت أن "المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها".    

وقالت: "كما أكدت المادة 125 من الدستور العراقي على أن الدستور يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق".    

ولفتت أن "مثل هذه الخطوات تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك".    

وأضافت: "ندعو السلطات العراقية إلى مراجعة هذا القرار بسرعة".  

 

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