سیاسة

التخطيط: عدد المشاريع المتلكئة تصل إلى 1400 مشروع

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العراق

أربيل (كوردستان 24  ) - أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، 2 أذار أن موازنة العام الحالي تتضمن نوعين من المشاريع الخدمية، فيما أحصت عدد المشاريع المتلكئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الموازنة العامة لسنة 2023 ستكون أفضل من سابقاتها، وهذا سينعكس ايجاباً على طبيعة المشاريع في العراق".

وأضاف الهنداوي، أن "الوزارة لديها صنفان من المشاريع: الأول مشاريع مستمرة على قيد التنفيذ، وأخرى متلكئة تصل إلى 1400 مشروع"، مبيناً أن "الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، مع استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة بعد معالجة أسباب التلكؤ أو التوقف مع إدراج مشاريع جديدة ذات أولوية تنموية بحسب قدرات الجهات التنفيذية في أداء التزاماتها المالية مع المشاريع السابقة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن "الأولوية ستكون للمشاريع الموجودة (قيد التنفيذ)، والمشاريع الخدمية بحسب أولويات البرنامج الحكومي كمشاريع (المدارس والماء والصرف الصحي والمستشفيات)".

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