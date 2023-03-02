سیاسة

كرميان تحظر صيد الاسماك ثلاثة أشهر بسبب موسم التكاثر

" يبدأ الحظر من 5 من أذار لغاية 15 حزيران "
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربيل (كوردستان 24 ) - اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في وحدة كرميان الكوردستانية منع صيد الاسماك لثلاثة اشهر بسبب دخول موسم التكاثر.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، في تصريحات صحفية  ان مديريته "والتزاما بقرار عام وسنوي في اقليم كوردستان قررت حظر ومنع صيد الاسماك للفترة من الخامس من آذار ولغاية 15 حزيران بسبب دخول موسم التكاثر والتبييض للأسماك"، مبينا أن "منع  الصيد حماية للثروة السمكية وتفادي تناقص إنتاجها في كرميان وتوابعها".

وبين صالح أن "القرار يمنع صيد الأسماك بشتى الوسائل والطرق وفق خطة مراقبة ومتابعة امنية مكثفة"، مشيرا الى "فرض عقوبات وغرامات بحق مخالفي القرار تشمل الغرامات والسجن".

واوضح ان "عقوبة الصيد بالشبك او السنارات تختلف عن عقوبات الصيد بالقنابل والمفرقعات والتي تعامل معاملة العمل الإرهابي لما تخلفه وتسببه من أضرار بالثروة السمكية والبيئة.  

وتقوم وزارة الزراعة كل عام بمنع صيد الأسماك لقرابة 4 اشهر اعتبارا من الخامس من آذار/ مارس ولغاية 15 حزيران/ يونيو في جميع البحيرات والأنهار.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف