كرميان تحظر صيد الاسماك ثلاثة أشهر بسبب موسم التكاثر

أربيل (كوردستان 24 ) - اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في وحدة كرميان الكوردستانية منع صيد الاسماك لثلاثة اشهر بسبب دخول موسم التكاثر.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، في تصريحات صحفية ان مديريته "والتزاما بقرار عام وسنوي في اقليم كوردستان قررت حظر ومنع صيد الاسماك للفترة من الخامس من آذار ولغاية 15 حزيران بسبب دخول موسم التكاثر والتبييض للأسماك"، مبينا أن "منع الصيد حماية للثروة السمكية وتفادي تناقص إنتاجها في كرميان وتوابعها".

وبين صالح أن "القرار يمنع صيد الأسماك بشتى الوسائل والطرق وفق خطة مراقبة ومتابعة امنية مكثفة"، مشيرا الى "فرض عقوبات وغرامات بحق مخالفي القرار تشمل الغرامات والسجن".

واوضح ان "عقوبة الصيد بالشبك او السنارات تختلف عن عقوبات الصيد بالقنابل والمفرقعات والتي تعامل معاملة العمل الإرهابي لما تخلفه وتسببه من أضرار بالثروة السمكية والبيئة.

وتقوم وزارة الزراعة كل عام بمنع صيد الأسماك لقرابة 4 اشهر اعتبارا من الخامس من آذار/ مارس ولغاية 15 حزيران/ يونيو في جميع البحيرات والأنهار.