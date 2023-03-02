الرئيس بارزاني يلتقي في صلاح الدين بالسفير الروسي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس في صلاح الدين، السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل الروسي في أربيل مكسيم روبن، تبادل الجانبان الآراء حول الوضع السياسي وتغييرات المعادلة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سلط الجانبان الضوء على العملية السياسية في العراق وجهود الحكومة الجديدة للتغلب على التحديات، كما ناقشا الوضع الداخلي لإقليم كوردستان.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أنه لا ينبغي أن تؤثر أي خلافات سياسية على إجراء الانتخابات، مجدداً تأكيده على إجراء الانتخابات في كوردستان هذا العام.

وفي جزءٍ آخر من اللقاء، أوضح الرئيس بارزاني مخاطر الإرهاب،مؤكّداً أن إيمان الشعب الكوردستاني لن يسمح بالتطرف والإرهاب داخل المجتمع الكوردستاني.

وشكّلت العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وروسيا جزءاً آخر من الاجتماع.