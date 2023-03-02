سیاسة

الرئيس بارزاني يلتقي في صلاح الدين بالسفير الروسي لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني والسفير الروسي في العراق
الرئيس مسعود بارزاني والسفير الروسي في العراق
کوردستان مسعود بارزاني السفارة الروسية صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس في صلاح الدين، السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل الروسي في أربيل مكسيم روبن، تبادل الجانبان الآراء حول الوضع السياسي وتغييرات المعادلة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سلط الجانبان الضوء على العملية السياسية في العراق وجهود الحكومة الجديدة للتغلب على التحديات، كما ناقشا الوضع الداخلي لإقليم كوردستان.

 وأشار الرئيس بارزاني إلى أنه لا ينبغي أن تؤثر أي خلافات سياسية على إجراء الانتخابات، مجدداً تأكيده على إجراء الانتخابات في كوردستان هذا العام.

وفي جزءٍ آخر من اللقاء، أوضح الرئيس بارزاني مخاطر الإرهاب،مؤكّداً أن إيمان الشعب الكوردستاني لن يسمح بالتطرف والإرهاب داخل المجتمع الكوردستاني.

وشكّلت العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وروسيا جزءاً آخر من الاجتماع.

خلال لقاء الرئيس مسعود بارزاني بالسفير الروسي والوفد المرافق
خلال لقاء الرئيس مسعود بارزاني بالسفير الروسي والوفد المرافق

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف