سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان
author_image أحمد حاجي
کوردستان مسرور بارزاني أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة يونامي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مدينة أربيل، اليوم الخميس 2 آذار (مارس) 2023، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وأشاد بما يشهده إقليم كوردستان من تقدم وازدهار، وقال: "لإقليم كوردستان مكانة خاصة في قلبي، ونضالات شعب كوردستان وتضحياته لن تُنسى، وآمل أن تظل كوردستان دائماً قوية وموحدة".

كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بالتوصل إلى حل فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

هذا وعبّر رئيس الحكومة عن شكره وتقديره إلى الأمم المتحدة على ما تقدمه من دعم ومساندة، ولا سيّما من خلال ما تؤديه بعثة يونامي من دور فاعل في العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما شهد الاجتماع تسليط الضوء على الإصلاحات الشاملة التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره، وضرورة تطبيق اتفاق سنجار بما يشمل إخراج الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

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