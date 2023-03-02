سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح المعرض الدولي الثامن للسيارات في أربيل

وأضاف أن المعرض رفع الستار عن سيارات فخمة وأنيقة
author_image أحمد حاجي
کوردستان مسرور بارزاني افتتاح معرض دولي للسيارات

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2 آذار (مارس) 2023، المعرض الدولي للسيارات (AUTO SHOW) بدورته الثامنة، بمشاركة 75 شركة من 13 دولة.

وتجوّل رئيس الحكومة بين أروقة المعرض، كذلك اطلع على أحدث السيارات والدراجات النارية وقطع الغيار التي تنتجها 10 من أشهر العلامات التجارية في العالم.

كما حضر عرضاً من عروض انجراف السيارات الرياضية (الدرفت) على أرض المعرض الذي تستمر فعالياته من 2 وحتى 5 من الشهر الجاري.

وفي كلمة له، أعرب رئيس الحكومة عن سعادته بزيارة المعرض والتجوّل في أروقته، وأشاد بتنظيمه الجيد، وقال إن القائمين على ذلك نظموه بطريقة مذهلة.

وأضاف أن المعرض رفع الستار عن سيارات فخمة وأنيقة، مشيراً إلى أنه لمس حماسة لدى الكثيرين لشراء مثل هذه الأنواع من السيارات.

وقال رئيس الحكومة: "أتمنى أن يملك الجميع سياراتهم الخاصة، وأن يحققوا كل أمنياتهم".

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