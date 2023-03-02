غوتيريش: ينبغي تطبيق اتفاقية سنجار..وصياغة قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه ينبغي تطبيق اتفاقية سنجار وصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي.

وقال أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، اليوم الخميس، "أشعر بالسعادة لقدومي إلى إقليم كوردستان".

وأضاف "ينبغي إقرار الموازنة الاتحادية، وصياغة قانون النفط والغاز، وتنفيذ اتفاقية سنجار".

وتابع "أنا في العراق، وما يحدث في هذا البلد يعطي مصدراً للأمل".

وقال غوتيريش، "أشجع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان على إجراء الانتخابات خلال هذا العام"، مؤكداً أن "تحقيق مستقبل مشرق يتطلب قطع خطوات اليوم".

وأكد أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب إقليم كوردستان من أجل مستقبل مشرق".

وعبّر عن "سعادته لاجتماعه مع رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم ونائب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان".

وشدد على أن "مخيم الهول قنبلة موقوقة"، مشيراً إلى "أننا بحثنا مع قادة الإقليم المشاكل الأمنية في المناطق المتنازع عليها".

ولفت إلى "أننا بحثنا مع المسؤولين العراقيين اتفاقية أربيل وبغداد بشأن قانون النفط والغاز والموازنة، كما ناقشنا قرارات المحكمة الاتحادية والتي ينبغي أن تكون في مصلحة جميع أطياف الشعب العراقي".

وأشار إلى أنه "نتيجة للمآسي التي حلت بالكورد، جمعتني بالسيدين مسعود بارزاني وجلال الطالباني علاقة صداقة طيبة".

وختم حديثه "ينبغي على المجتمع الدولي تقديم يد العون إلى إقليم كوردستان والعراق".