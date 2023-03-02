رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي عوائل ضحايا كارثة القطار اليوناني

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2 آذار مارس 2023، عوائل ضحايا كارثة القطار في اليونان.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "شعرت بحزن عميق على الكارثة الأخيرة التي وقعت بالقرب من لاريسا اليونانية".

وعبّر عن "تعازيه إلى ذوي الضحايا وتضامنه معهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

واصطدم قطار الركاب الفائق السرعة، وعلى متنه أكثر من 350 راكباً، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين.