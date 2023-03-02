سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي عوائل ضحايا كارثة القطار اليوناني

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني تعزية قطار اليونان

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2 آذار مارس 2023، عوائل ضحايا كارثة القطار في اليونان.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "شعرت بحزن عميق على الكارثة الأخيرة التي وقعت بالقرب من لاريسا اليونانية".

وعبّر عن "تعازيه إلى ذوي الضحايا وتضامنه معهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

واصطدم قطار الركاب الفائق السرعة، وعلى متنه أكثر من 350 راكباً، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 46 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين.

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