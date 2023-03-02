غوتيريش يعبّر عن ارتياحه لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن ارتياحه لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد، مؤكداً مساندة الأمم المتحدة لمساعي حل المشاكل بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم الخميس 2 آذار 2023 في مطار أربيل الدولي،الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأضاف أنه "في الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان، جرت مناقشة آخر التطورات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية وأوضاع سنجار".

وأشار إلى أن "نيجيرفان بارزاني عرض نبذة عن أسس واتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية ومنهاجها الوزاري"، مؤكداً "وجود أجواء إيجابية تسود العلاقات بين أربيل وبغداد باتجاه حل المشاكل، ووجود توقعات بأن دولة رئيس الوزراء العراقي جاد في تنفيذ المنهاج الوزاري، وقيم عالياً دور الأمم المتحدة في العراق وإقليم كوردستان".

من جانبه، "عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحه لخطوات الحوار بين أربيل وبغداد"، مؤكداً "مساندة الأمم المتحدة لمساعي حل المشاكل بينهما".

وتابع البيان "وفي محور آخر من الاجتماع جرى التباحث بشأن انتخابات إقليم كوردستان، حيث أكد نيجيرفان بارزاني أنه بصفته رئيس إقليم كوردستان سيحدد موعد إجراء الانتخابات ضمن إطار موعدها القانوني وأنها يجب أن تجرى خلال السنة الحالية".

كما اتفاق الجانبان في الرأي بحسب البيان "على أهمية وضرورة تنفيذ اتفاقية الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار ليكون ذلك حافزاً وممهداً لعودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم ومناطقهم وإعادة إعمارها".

وختم البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن حل المشاكل الداخلية ووحدة صف الأطراف السياسية يعززان مكانة إقليم كوردستان على صعيد العراق وفي الخارج".