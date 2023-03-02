سیاسة

السوداني يوعز بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية وأزمة شح المياه

وأكد السوداني أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط"
author_image أحمد حاجي
کوردستان السوداني التدابير الاحترازية التغيرات المناخية أزمة المياه

أربيل (كوردستان 24)- أوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيُّرات المناخية وأزمة شح المياه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "السوداني ترأس الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين".

وشهدت الجلسة بحسب البيان "مناقشة الشحة المائية في العراق وآثارها على الواقعين الإنساني والزراعي، وآليات دعم وزارة الموارد المائية في خططها المعدة لمعالجة شح المياه، فضلاً عن مناقشة الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار".

وأكد السوداني أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع".

وبين أن "هنالك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".

ووجّه رئيس الوزراء "بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر".

وتخللت الجلسة وفقاً للبيان "مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها واتخاذ قرار بمنح قروض ميسّرة للفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط".

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