سیاسة

حفيد نيلسون مانديلا: عبر التاريخ.. تعلمنا الدروس من ثورات ونضال الشعب الكوردي

ولفت إلى أنه "بالنسبة لي ولمانديلا ولسائر مجتمع جنوب إفريقيا، نعتقد أن الشعب الكوردي يجب أن يتمتع بالحكم الذاتي"
author_image أحمد حاجي
حفيد نيلسون مانديلا
حفيد نيلسون مانديلا
کوردستان حفيد نيلسون مانديلا سيابوليلا مانديلا ثورات نضال الشعب الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أكد حفيد نيلسون مانديلا، اليوم الخميس، أنه عبر التاريخ تعلمنا الكثير من الدروس من ثورات ونضال الشعب الكوردي.

وقال سيابوليلا مانديلا في مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى محافظة حلبجة، "لقد اعتبر جدي الشعب الكوردي جزءاً من شعبه، وربط حرية بلاده بحرية كوردستان والشعوب المظلومة".

وشدد على أن "الشعب الكوردي وإفريقيا لهما تاريخ مشترك، وأنه تعلم الكثير من الدروس من ثورات ونضال الشعب الكوردي".

وأكد أن "جده مانديلا كان يعتبر شعب كوردستان جزءاً منا، لذلك عندما أفرج عنه عام 1990، قال لن نحقق الحرية الكاملة حتى يحقق الشعب الكوردي وجميع شعوب العالم المضطهدة والمظلومة الحرية الكاملة".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لي ولمانديلا ولسائر مجتمع جنوب إفريقيا، نعتقد أن الشعب الكوردي يجب أن يتمتع بالحكم الذاتي".

وختم أنه "نتمتع بعلاقات جيدة مع كافة شعوب الشرق الأوسط وخصوصاً شعب كوردستان وفلسطين، لأننا نعتبر شعب كوردستان وفلسطين جزءاً من شعبنا".

 

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